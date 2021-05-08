Українська співачка MARUV (Анна Корсун) похвалилася коханим чоловіком
Артистка майже 10 років перебуває в парі зі своїм коханим Олександром Корсуном, повідомляє Politeka.net. Чоловік співачки - PR-менеджер проекту MARUV.
Відомо, що Олександр закінчив Харківський Аерокосмічний інститут за спеціальністю "менеджмент".
Зірка рідко ділиться знімками з чоловіком. А в одному з останніх постів MARUV показала, як зараз виглядає її коханий.
Красуня позувала в топі з глибоким декольте і міні-спідниці, а її чоловік стояв поруч в коротких брюках і чорній косусі. Примітно, що Олександр пофарбував волосся в біле, насправді він брюнет.
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"Солодка парочка 😉", - підписала знімок Анна.
Публікація зібрала понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.
"Найсолодші наші 😍❤️", "Баскетболіст і запальничка 😃", "Красива пара😍", "найкрасивіша пара👏😍КРАЩІ💜💜💜", "Ідеальна парочка💗♥️ Разом ви - СИЛА💪💯", "Як завжди шикарна 😍🔥", "Відмінно виглядаєте разом,ідеально один одному підходите 🌜💞🌛", "Повага вам і вашим відносинам. Приємно бачити що зберегли любов", " дуже солодка парочка!!❤ ️ ❤ ️ ", "Марув! З вашими піснями, а точніше з музикою працює людина-бог!! Не перестаю захоплюватися талантом!! 👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️", "ви саме втілення любові і щастя в цьому світі , бережіть свою любов🙏 всі ми неймовірно радіємо за вас👐 💕 💏", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Скандальна MARUV побешкетувала на підлозі з подружкою, знявши все на камеру: гарячі кадри.
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