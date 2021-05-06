Українська співачка MARUV дала жаркий концерт в російському клубі під Москвою

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, радує фанатів не тільки новими хітами і екстравагантними кліпами, але і випускає відверту білизну власного бренду. Нещодавно епатажна зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram спекотні кадри зі свого концерту у відомому підмосковному клубі. Схоже, артистка здорово повеселилася на заході разом з дівчатками зі свого шоу-балету.

На нових знімках видно, що MARUV вийшла на сцену у відвертому епатажному вбранні. На ній складний хитромудрий комбінезончик, який ледь прикриває інтимні місця на тілі і підкреслює ідеальну фігуру. Волосся артистки розпущене і розпатлане, а на її обличчі яскравий сценічний макіяж. У схожих відвертих нарядах на сцену вийшли і танцівниці з шоу-балету, ще й акробатичні номери показували.

У підписі до публікації Анна Корсун написала: "Скучили за концертними фотками? Це ми запалювали". Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію зоряної красуні, засинаючи її компліментами в коментарях. "У четвертому фото прекрасно все", "Цей бодік - це витвір мистецтва! Втім, як і сама Марув", "Скучили і за концертами", "Ми страшенно скучили за тобою і твоїм фоткам. Наша красуня", "Вау, Аня, просто вогонь", "Яка вульгарна, продовжуй ще", "Красуня", "Ідеальні", - пишуть в коментарях.

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