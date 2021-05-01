Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, нещодавно презентувала спільну пісню з російським попкоролем Філіпом Кіркоровим. А потім заявилася разом з ним на російський телеканал, куди прийшла у відвертому вбранні. Треба сказати, що цю зухвалу витівку артистки жорстко розкритикували, адже вона виглядала безглуздо поруч з одягненими чоловіками.

Знімки зі зйомок виклав у соцмережі Instagram Кіркоров, на них можна побачити не тільки MARUV, але і російських зірок – Олександра Ревву та Івана Урганта. На кадрах видно, що Анна вибрала для зйомок ультракоротку чорну сукню зі світлими прозорими вставками і глибоким декольте. Свій образ епатажна зірка доповнила темними ботфортами, латексними рукавичками і широким капелюхом, її волосся акуратно укладені, а на обличчі яскравий макіяж.

Зухвалий наряд MARUV викликав бурхливу дискусію серед фоловерів Кіркорова, в коментарях до фото користувачі почали обговорювати і критикувати образ співачки. "Що за одяг у неї, все зіпсувала, що могла", "А чому ця жінка одяглася як дівчина з низькою соціальною відповідальністю?", "До чого ці умовності? Вже виходила б гола", "Вона звичайно дуже красива, але серйозно, око ріже напівгола жінка в компанії одягнених чоловіків", "Боже, який несмак і вульгарність", "Наряд Maruv максимально невдалий, збільшує її рази в три. Вона красуня, як же так стилісти не додивилися?",- пишуть у коментарях до фото.

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