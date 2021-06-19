Співачка Анна Корсун, відома як MARUV, викликала фурор довгоочікуваним оголошенням, пообіцявши всім "солоденького"
Так, 29-річна зірка, яка прославилася зухвалими образами та провокативними танцями, зробила новий пост у своєму мікроблозі в Instagram, в якому дала послухати фрагмент своєї нової пісні, передає Politeka.net.
"1.07 виходить мій новий трек #CandyShop 🔥 🔥 🔥 офіційний звук вже є в ТікТоку😉, я дуже чекаю ваших відосиків під нього💋", - йдеться в підписі.
MARUV постала на кадрах в чорній блузі та спідниці-корсеті, доповнивши лук окулярами-сердечками. Зірка станцювала разом із подружками під свою нову пісню, вдаючи що когось "шльопає".
Заінтриговані користувачі, в передчутті "бомби", кинулися коментувати побачене:
Ані Лорак після від'їзду Мурата засвітилася зі своїм улюбленцем: "Такий хлопчик гарний"
Людей зносило з ніг, а дерева виривало з корінням: стихія накрила Донецьк слідом за Кримом, кадри
Пішохід штовхнув велосипедиста під колеса вантажівки: кадри трагічної ДТП у Києві
Україну накриє триденна магнітна буря: названо дату найсильнішого удару
"Мама благала залишитися вдома": тіла юних українців знайшли поруч один з одним, деталі трагедії
"👏 #Candyshop 🤤 яка вкусняшка 🍭 😋 🖤 01.07 Анюта ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ роздасть 🔥 все найсолодше 😍 😍 😍 "
"Чекаю не дочекаюся 🔥😍"
"AAAAA вже заїв у голові...🤯"
"Що не пісня - хіт! Молодець, так тримати❤️"
"🔥Аня роздасть всім lollipop і покаже, хто королева музики 🍭"
"Уууух ураган 🔥 😍 "
"Поверніть будь ласка Марув зразка 2019 року..."
"💚ось така MARUV нам подобається💛 💚 💙!! вже зрозуміло що трек - вогняна бомбочка 🔥 🍭 🍬"
Раніше ми розповідали, MARUV зачарувала видом в латексному купальнику з великими вирізами. Як відомо, крім кар'єри в шоу-бізнесі, Анна займається ще розробкою свого бренду нижньої білизни. В даному випадку зірка похвалилася яскравою новинкою.
"Всі дівчата з іншої галактики. Літня кампанія для @maruv_wear. Купальник Uhura з колекції "Star Track" скоро у продажу", - оголосила вона.
Нагадаємо, Скандальна MARUV побешкетувала на підлозі з подружкою, знявши все на камеру: гарячі кадри.
Як повідомляла Politeka, Безсоромна MARUV в мікробікіні розбурхала фігурою на відпочинку в Дубаї:"розповніла".
Також Politeka писала, Розповніла MARUV з усіх боків посвітила формами в безсоромному вбранні: "а крім боягузів інший одяг є?".