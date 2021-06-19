Співачка Анна Корсун, відома як MARUV, викликала фурор довгоочікуваним оголошенням, пообіцявши всім "солоденького"

Так, 29-річна зірка, яка прославилася зухвалими образами та провокативними танцями, зробила новий пост у своєму мікроблозі в Instagram, в якому дала послухати фрагмент своєї нової пісні, передає Politeka.net.

"1.07 виходить мій новий трек #CandyShop 🔥 🔥 🔥 офіційний звук вже є в ТікТоку😉, я дуже чекаю ваших відосиків під нього💋", - йдеться в підписі.

MARUV постала на кадрах в чорній блузі та спідниці-корсеті, доповнивши лук окулярами-сердечками. Зірка станцювала разом із подружками під свою нову пісню, вдаючи що когось "шльопає".

Заінтриговані користувачі, в передчутті "бомби", кинулися коментувати побачене:

"👏 #Candyshop 🤤 яка вкусняшка 🍭 😋 🖤 01.07 Анюта ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ роздасть 🔥 все найсолодше 😍 😍 😍 "

"Чекаю не дочекаюся 🔥😍"

"AAAAA вже заїв у голові...🤯"

"Що не пісня - хіт! Молодець, так тримати❤️"

"🔥Аня роздасть всім lollipop і покаже, хто королева музики 🍭"

"Уууух ураган 🔥 😍 "

"Поверніть будь ласка Марув зразка 2019 року..."

"💚ось така MARUV нам подобається💛 💚 💙!! вже зрозуміло що трек - вогняна бомбочка 🔥 🍭 🍬"

Раніше ми розповідали, MARUV зачарувала видом в латексному купальнику з великими вирізами. Як відомо, крім кар'єри в шоу-бізнесі, Анна займається ще розробкою свого бренду нижньої білизни. В даному випадку зірка похвалилася яскравою новинкою.

"Всі дівчата з іншої галактики. Літня кампанія для @maruv_wear. Купальник Uhura з колекції "Star Track" скоро у продажу", - оголосила вона.

Нагадаємо, Скандальна MARUV побешкетувала на підлозі з подружкою, знявши все на камеру: гарячі кадри.

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