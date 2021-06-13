Украинская певица MARUV показала жаркое фото в латексном купальнике

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Певица не только занимается музыкой, но и владеет бельевым брендом, так что время от времени в ее микроблоге появляются публикации, на которых она показывает свое роскошное белье. Так и в этот раз девушка опубликовала фото, на котором появилась в смелом комплекте, который на самом деле купальник.

Как видно, на новом снимке MARUV позирует на темном фоне в дерзком образе. Перед камерой она появилась в черном латексном комплекте с перчатками выше локтя. Этот наряд подчеркнул стройную фигуру и упругие прелести эпатажной звезды. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж, в руке она держит что-то похожее на пистолет.

В подписи к фотографии Анна написала: "Все девушки из другой галактики. Летняя кампания для @maruv_wear. Купальник Uhura из коллекции «Star Track» скоро в продаже". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото артистки, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации. "Неземная", "Неземная богиня. Фото шикарное загляденье, не могу оторвать глаз", "Вау, красотка, бомба, огонь, крутая", "Боже, какая красивая", "Какая магическая красота", "Космическая", "Просто магическая красота", "Просто огонь", - пишут в комментариях к фото.

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