Украинская певица MARUV показала жаркое фото в латексном купальнике
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Певица не только занимается музыкой, но и владеет бельевым брендом, так что время от времени в ее микроблоге появляются публикации, на которых она показывает свое роскошное белье. Так и в этот раз девушка опубликовала фото, на котором появилась в смелом комплекте, который на самом деле купальник.
Как видно, на новом снимке MARUV позирует на темном фоне в дерзком образе. Перед камерой она появилась в черном латексном комплекте с перчатками выше локтя. Этот наряд подчеркнул стройную фигуру и упругие прелести эпатажной звезды. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж, в руке она держит что-то похожее на пистолет.
В подписи к фотографии Анна написала: "Все девушки из другой галактики. Летняя кампания для @maruv_wear. Купальник Uhura из коллекции «Star Track» скоро в продаже". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото артистки, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации. "Неземная", "Неземная богиня. Фото шикарное загляденье, не могу оторвать глаз", "Вау, красотка, бомба, огонь, крутая", "Боже, какая красивая", "Какая магическая красота", "Космическая", "Просто магическая красота", "Просто огонь", - пишут в комментариях к фото.
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
Кароль обзавелась новым кавалером, Балану он в отцы годится: "Не того любила..."
Мощный взрыв прогремел в Одессе, в ближайших домах пропали свет и вода: детали и кадры ЧП
Трагедия с 8-месячной малышкой в Одессе, родителей винят в халатности: есть еще один ребенок
Звездный российский певец вышел на сцену пьяным, видео: "Не мог стоять и издавал странные звуки"
Напомним, Скандальная MARUV пошалила на полу с подружкой, сняв все на камеру: горячие кадры.
Как сообщала Politeka, Бесстыжая MARUV в микробикини взбудоражила фигурой на отдыхе в Дубае: "Располнела".
Также Politeka писала, Располневшая MARUV со всех сторон посветила формами в бесстыдном наряде: "А кроме труселей другая одежда есть?".