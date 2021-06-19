Певица Анна Корсун, известная как MARUV, произвела фурор долгожданным объявлением, пообещав всем "сладенького"

Так, 29-летняя звезда, которая прославилась вызывающими образами и провокативными танцами, сделала новый пост в своем микроблоге в Инстаграм, в котором дала послушать фрагмент своей новой песни, передает Politeka.net.

"1.07 выходит мой новый трэк #CandyShop 🔥🔥🔥 Официальный звук уже есть в ТикТоке😉, я очень жду ваших видосиков под него💋", - говорится в подписи.

MARUV предстала на кадрах в черной блузе и юбке-корсете, дополнив лук очками-сердечками. Звезда станцевала вместе с подружками под свою новую песню, делая вид что кого-то "шлепает".

Заинтригованные пользователи, в предвкушении "бомбы", кинулись комментировать увиденное:

"👏 #Candyshop 🤤 какая вкусняшка 🍭😋🖤 01.07 Анюта ❤️❤️❤️ раздаст🔥 всё самое сладкое 😍😍😍"

"Жду не дождусь🔥😍"

"AAAAA уже заел в голове...🤯"

"Что не песня - хит! Молодец, так держать❤️"

"🔥 Аня раздаст всем lollipop и покажет, кто королева музыки 🍭"

"Уууух ураганище🔥😍"

"Верните пожалуйста Марув образца 2019 года..."

"💚вот такая MARUV нам нравится💛💚💙!! уже понятно что трек - огненная заебомбочка🔥🍭🍬"

Ранее мы рассказывали, MARUV очаровала видом в латексном купальнике с большими вырезами. Как известно, кроме карьеры в шоу-бизнесе, Анна занимается еще разработкой своего бренда нижнего белья. В данном случае звезда похвасталась яркой новинкой.

"Все девушки из другой галактики. Летняя кампания для @maruv_wear. Купальник Uhura из коллекции «Star Track» скоро в продаже", - объявила она.

Напомним, Скандальная MARUV пошалила на полу с подружкой, сняв все на камеру: горячие кадры.

Как сообщала Politeka, Бесстыжая MARUV в микробикини взбудоражила фигурой на отдыхе в Дубае: "Располнела".

Также Politeka писала, Располневшая MARUV со всех сторон посветила формами в бесстыдном наряде: "А кроме труселей другая одежда есть?".