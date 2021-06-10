Українська співачка MARUV (Анна Корсун) влаштувала танці в напівпрозорому вбранні

MARUV прославилася не тільки завдяки своєму таланту, а й епатажним стилем, повідомляє Politeka.net. Зірка вибирає найсміливіші вбрання і довгі підбори.

В одному з інтерв'ю Анна розповіла, що вона любить вбрання зі шкіри і високі ботфорти з дитинства. Зараз на сцені це стало їй "фішкою". А шанувальники повторюють образи MARUV, що вельми їй лестить.

У новому відео, яке співачка розмістила в Instagram, вона постала в компанії двох красунь в червоному напівпрозорому вбранні і на" стриптезерських " півчобітках. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

Зірка ефектно рухалася, приймаючи "гарячі" пози, в тому числі, розставляючи ноги.

За годину відео зібрало понад 20 тисяч переглядів і багато коментарів. Деякі користувачі мережі розкритикували артистку.

"👏 👏 👏Краса то яка 😍 вогонь 🔥 🔥 🔥 кайфую 💨💫❤️❤️❤️", "коли ми побачимо щось інше крім стрипух?", "Сік❤️", " ⚡ ⚡ видовищно і талановито дуже🔥 🔥 🔥 💗", " як заворожує🔥", " прикро що діти дивляться теж !!!", "Гармонія льоду і полум'я💎🔥💎🔥💎🔥💎🔥", "Вау 🤩", "З такою фігурою і хореографією можна і не співати🔥всі вже зачаровані😉💣💣💣👍💥", "вульгарщина і несмак 😱👎", "Красиві такі сексі рухи 💚⚡🤘", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, MARUV не тільки співачка, суддя і учасниця різних проектів, також вона займається випуском власної лінії спідньої білизни.

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