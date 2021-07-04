Известная украинская певица MARUV (Анна Корсун) показала себя на отдыхе в Турции

Как пишет Politeka.net, Анна Корсун является популярной украинской певицей, которая стала известна под псевдонимом MARUV. Девушка даже победила на национальном отборе на Евровидение, но не поехала из-за скандала. Сейчас красотка продолжает активно заниматься творчеством, выпустив недавно смелую песню с Филиппом Киркоровым. Девушка не забывает и о социальных сетях, где подогревает к себе интерес.

На новом фото, которое Анна выбросила в сеть, красотка была в "дырявом" купальнике и кепке. Девушка стояла у водоема,. подняв руку вверх.

На втором фото Анна развернулась спиной, демонстрируя подтянутые ягодицы. Красотка держала за руку мужа Александра Корсуна, который в кадре так и не появился. Как можно понять, парочка отправилась на отдых в Турцию.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

Напомним, MARUV нарвалась на критику из-за откровенных танцев в полупрозрачном наряде

А еще Politeka писала, что MARUV в России похвасталась неприличным нарядом в окружении подружек

Также Politeka сообщала, что MARUV повеселилась с мужем прямо в лифте, удивив внешностью в обычной жизни



