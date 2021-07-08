Украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом MARUV, показала, как зажигает с подружками в Турции

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала серию фото и видео со своих гастролей. Красотка совместила приятное с полезным, устроив настоящее танцевальное шоу на отдыхе. Анна с подружками в одних купальниках записали танцы для Тик Ток, похваставшись фигурами. Кроме этого, девушки устроили горячую фотосессию.

«Наш небольшой турецкий трип», - подписала видео MARUV.

В комментариях артистке оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Котики», «Обожаю Вас за чувство юмора, такую человеческую доброту, непосредственность и за стиль», «После приезда Марув температура во всей Турции поднялась на несколько градусов и объявлена пожароопасная ситуация местного масштаба», «Анна Борисовна, стоило бы и похудеть для лета», «Ты шикарна, а твои песни и танцы огонь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что MARUV в ретро-парике примеряла бикини из латекса, в сети не оценили: «Все хуже и хуже…».

Как сообщала Politeka, MARUV обтянулась латексом и устроила жаркие игры с подругами: "Отвал башки".

Также Politeka писала, что MARUV в "дырявом" купальнике показала, как развлекается с мужем в Турции: жаркие кадры.