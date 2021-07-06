Відома українська співачка MARUV показала пристрасні загравання з іншими дівчатами в латексних нарядах

Анна Корсун (справжнє ім'я виконавиці) поділилася спекотними фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Нещодавно MARUV випустила новий кліп на пісню Candy Shop. Виконавиця завжди була відома своєю любов'ю до відвертих і часом навіть провокаційних образів, і цього разу вирішила не відходити від свого стилю. На нових знімках співачка показала один зі своїх нарядів для кліпу в деталях.

На фото MARUV позувала в чорному латексному боді. Наряд привертав увагу кокетливими вирізами на спині, а доповнювали його високі шкіряні чоботи. На голові у Анни красувався яскравий перуку з червоним волоссям і стильним каре.

На знімках компанію співачці склали красиві дівчата, також одягнені в чорні Латексні боді. Красуні млосно притискалися до MARUV, дивлячись в камеру.

Шанувальники співачки не змогли пройти повз цей пост.

"Відвал голови", "кліп просто вогонь крутіше всіх!", "Стриптизерка, нічого більше", "агресивно чекаю коментарі диванних критиків про те що MARUV вже не та", "богині", "кліп балдьож", - пишуть люди.

Нагадаємо, MARUV в "дірявому" купальнику показала, як розважається з чоловіком в Туреччині.

Як повідомляла Politeka, MARUV в ретро-перуці приміряла бікіні з латексу, в мережі не оцінили.

Також Politeka писала, що MARUV в спідниці-корсеті "відшльопала" подружок, кадри вже в мережі.