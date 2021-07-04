Відома українська співачка MARUV (Анна Корсун) показала себе на відпочинку в Туреччині

Як пише Politeka.net, Анна Корсун є популярною українською співачкою, яка стала відома під псевдонімом MARUV. Дівчина навіть перемогла на національному відборі на Євробачення, але не поїхала через скандал. Зараз красуня продовжує активно займатися творчістю, випустивши недавно сміливу пісню з Філіпом Кіркоровим. Дівчина не забуває і про соціальні мережі, де підігріває до себе інтерес.

На новому фото, яке Анна викинула в мережу, красуня була в "дірявому" купальнику і кепці. Дівчина стояла біля водойми,. піднявши руку вгору.

На другому фото Анна розвернулася спиною, демонструючи підтягнуті сідниці. Красуня тримала за руку чоловіка Олександра Корсуна, який в кадрі так і не з'явився. Як можна зрозуміти, парочка вирушила на відпочинок до Туреччини.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.

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