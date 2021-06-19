Відома українська співачка MARUV (Анна Корсун) показала себе в ефектному образі
Як передає Politeka.net, шкіряні наряди і костюми з латексу є своєрідною візитною карткою співачки. Як зізнавалася Анна в одному з інтерв'ю, вона любить вбрання зі шкіри і високі ботфорти з дитинства.
Кожна фотосесія MARUV - це добре продуманий образ, в якому обов'язково присутні нотки пікантності і відвертості. За це в мережі артистку регулярно критикують. На свіжих фото Анна постала в купальнику з латексу, чорних ботфортах і довгих рукавичках. На голові красувалася перука з ретро-зачіскою, а яскравий макіяж зробив образ незабутнім і по-особливому привабливим.
"Що б цього літа бути найкрасивішою курочкою на пляжі, тобі потрібен купальник", - підписала фото зірка.
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У коментарях думка з приводу образу розділилися. Одні стали хвалити Анну, а інші - критикувати.
"Чому з кожним разом все гірше і гірше, що образи, що музика. Де колишня Марув? Я ж не один такої думки? Ну реально", "Ого, фотограф красень, відмінна ідея для фотосесії! Анюта просто супер", "Здорово зроблено! У цікавому змішаному з ретро стилі 40-50-х років і сучасному!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що MARUV нарвалася на критику через відверті танці в напівпрозорому вбранні: "Вульгарщина і...".
Як повідомляла Politeka, MARUV в спідниці-корсеті "відшльопала" подружок, кадри вже в мережі:"Ураган".
Також Politeka писала, що MARUV в латексі встала на коліна, провокаційні кадри:"Пали дитинко, рви все і всіх".