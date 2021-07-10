Артистка показала себя такой, какая есть

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) показала своего любимца

Артистку полюбили зрители не только за талант и хиты, но также за доброе сердце, сообщает Politeka.net. Певица неоднократно помогала приютам, а также сама завела себе питомца.

Красотка показала пушистого любимца на одних из новых фото в Инстаграм. Четырехлапого питомца красотка назвала Изольдой. Анна прижала собачку к себе и улыбалась.

Примечательно, что MARUV была без макияжа, она надела соломенную шляпку и черную рубашку. Кадры получились очень позитивными.

"Моя сладкая бусинка", - написала Корсун.

За 10 часов публикация собрала более 18 тысяч лайков и много комментариев.

"Прелесть!!!!! Любовь к животным всегда характеризует человека ! 💃", "Красоточка пирожок с бусинкой 👏😍", "Какая потрясающая Маruv❤️🔥🙌", "Анюта твой голос это нечто!! Ты такая земная, натуральная! Мой спотифай, только твой!! Спасибо родная за твой образ! Кайф смотреть, кайф слушать!!", "Няшки-милашки😍🐶", "Прекрасная!!!!!!!! Обожаю тебя!!!!!", - написали пользователи сети.

Отметим, MARUV в одном из интервью рассказала, что в будущем, когда состарится, хочет заниматься и дальше творчеством, а также она хочет посвящать время науке, благотворительности, а также путешествиям.

Напомним, MARUV нарвалась на критику из-за откровенных танцев в полупрозрачном наряде

Как сообщала Politeka, MARUV с подружками устроили шоу в купальниках, кадры впечатляют

Также Politeka писала, MARUV обтянулась латексом и устроила жаркие игры с подругами