Певец показал, как все было

Певец Филипп Киркоров поделился кадрами конфуза во время своей ночной прогулки

Артист отправился в Нью-Йорк и уже несколько дней выкладывает фото и видео оттуда, передает Politeka.net.

В этот раз певец поделился кадрами своей ночной прогулки. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Киркорова окружали разные люди, в частности особое внимание его привлекла девушка в бикини, на ягодицах которой было написано нецензурное слово на русском.

Певец не скрывал своего удивления, и даже не заметил, как к нему незаметно подкрались и "напали" - на плече певца повесили удава, что очень сильно напугало его.

Киркоров закричал, а позже рассмеялся, ведь понял, что над ним пошутил один из парней.

"Важно! ⚠️

Последние новости из Нью-Йорка! 🆘

Нападают прямо на улицах! 🐍", - Филипп подкрепил видео шуточной подписью.

Публикация собрала почти 500 тысяч просмотров и много комментариев.

"Это было пипец , как страшно 😮", "😂Боже , валяюсь от смеха 😂Филипп @fkirkorov , мне кажется , змея больше испугалась 😂😂😂", "😂😂😂 самые классные видео, когда что-то происходит неожиданно 😂🔥😂", "Киркоров сделал очередную пластику? Его не узнать", "Очень необычный образ у Вас Филипп, но он Вам чертовски идёт 🔥", - написали пользователи сети.