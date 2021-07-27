Певец Филипп Киркоров поделился кадрами конфуза во время своей ночной прогулки
Артист отправился в Нью-Йорк и уже несколько дней выкладывает фото и видео оттуда, передает Politeka.net.
В этот раз певец поделился кадрами своей ночной прогулки. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Киркорова окружали разные люди, в частности особое внимание его привлекла девушка в бикини, на ягодицах которой было написано нецензурное слово на русском.
Певец не скрывал своего удивления, и даже не заметил, как к нему незаметно подкрались и "напали" - на плече певца повесили удава, что очень сильно напугало его.
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Киркоров закричал, а позже рассмеялся, ведь понял, что над ним пошутил один из парней.
"Важно! ⚠️
Последние новости из Нью-Йорка! 🆘
Нападают прямо на улицах! 🐍", - Филипп подкрепил видео шуточной подписью.
Публикация собрала почти 500 тысяч просмотров и много комментариев.
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