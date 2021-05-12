Певец Филипп Киркоров сообщил о трагедии

Артист стал выходить на сцену с самого юного возраста, передает Politeka.net. Карьера певца постепенно развивалась, и благодаря своему творчеству Киркоров завоевал любовь миллионов людей.

А 11 мая Филипп сообщил о смерти одной из своих самых преданных фанаток, разместив с ней несколько кадров. На фото артист приобнял белокурую женщину, которая стала за все эти годы его, можно сказать, родным человеком.

"Ну что за май такой? Еще одна печальная весть долетела ко мне сегодня... Умерла моя поклонница @maraosuroka из Риги... Сегодня ей должен был исполнится 51 год... Невыносимо больно, сложно осознавать, что больше нет с нами деликатной, умной, внимательной, жизнелюбивой Мары", - написала певец.

Филипп рассказал, что умершая была журналистом, астрологом и психологом. Мара за 20 лет написала об артисте много добрых статей и была для него рижским другом.

"Прибалтийская тактичность Мары трогала меня всегда и мы уже за эти годы стали настоящими друзьями. Красавица Мара. Как жаль... Светлая память!🙏🏻", - написал певец.

Публикация собрала почти 90 тысяч лайков и много комментариев:

"🙏🏻 светлая память", "Спасибо, Филипп, что так тепло вспомнил Мару! Она заслужила это", "Она прожила только пол-жизни😢. Как больно терять людей. И не важно, кем они были в твоей жизни. Потому, что потеря человеческой жизни, это уже большая утрата", "Нет слов.... 💔 ... Просто не укладывается в голове... 😔😔😔 Как жестока порой судьба 🙃🙃... Светлая Память Маре 🙏🙏 ... 🥀🥀.

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