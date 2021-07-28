Андрей Данилко с "мамой", Тина Кароль, Владимир Остапчук и другие звезды насмешили украинцев
Как пишет Politeka.net, MUZVAR на своей страничке в Инстаграм решил подшутить над украинскими звездами, сделал забавные фотошопы.
На первом фото Верка Сердючка (Андрей Данилко) с "мамой" сидели в плацкартном вагоне. На втором фото Тина Кароль сидела у клетчатой сумки на перроне. На третьем кадре показали певца Антона Вельбоя, который стоял "без головы" на пляже. На следующем фото была группа "The Hardkiss" в воде. А вот на пятом фото Надя Дорофеева и Позитив продавали пахлаву. Jerry Heil вместе с Анной Тринчер позировали на четвереньках в купальниках, а Владимир Остапчук был в одних трусах, в которых торчал пистолет. Также было несколько других звезд, над которыми подшутили в публикации.
Дочь Пугачевой Орбакайте сразила образом в обтягивающем платье и коже: "С возрастом все..."
Тина Кароль в наряде за 100 тысяч гривен оконфузилась с прической и макияжем: "Ужас..."
Илона Гвоздева больше никогда не выйдет на паркет "Танців з зірками": "Очень жаль..."
Леся Никитюк серьезно пострадала на отдыхе: "Свою ненависть и злость могу смело согнать на людей, которые..."
Покалеченная Кравец из "Квартал 95" честно рассказала, что с ней произошло: "Мы поехали в больницу, а там..."
"Звездное лето 2021
Специально для вас достали фотографии отпусков наших звездных красавиц и красавцев.
Залив, Кирилловка, Одесса и многие другие местностей Украины на фотографиях. Узнаете?))
А где в этом году отдыхаете вы?
P.S .: Дисклеймер ни писали, и так все понятно", - написано под публикацией.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Остапчук", "А я дома под вентиляцией", "Смешно и круто", "Блондинка Юля. Ввал счастлив", "Ахахаха, какой ор", "Русалка лучше всех".
Напомним, жена Остапчука показала свой "беременный" живот, неожиданные кадры
А еще Politeka писала, что жена Остапчука удивила нежным фото, муж в восторге
Также Politeka сообщала, что Ребрик с Остапчуком рассказала о совместных планах на будущее, заинтриговав украинцев