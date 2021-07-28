Андрей Данилко с "мамой", Тина Кароль, Владимир Остапчук и другие звезды насмешили украинцев

Как пишет Politeka.net, MUZVAR на своей страничке в Инстаграм решил подшутить над украинскими звездами, сделал забавные фотошопы.

На первом фото Верка Сердючка (Андрей Данилко) с "мамой" сидели в плацкартном вагоне. На втором фото Тина Кароль сидела у клетчатой сумки на перроне. На третьем кадре показали певца Антона Вельбоя, который стоял "без головы" на пляже. На следующем фото была группа "The Hardkiss" в воде. А вот на пятом фото Надя Дорофеева и Позитив продавали пахлаву. Jerry Heil вместе с Анной Тринчер позировали на четвереньках в купальниках, а Владимир Остапчук был в одних трусах, в которых торчал пистолет. Также было несколько других звезд, над которыми подшутили в публикации.

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P.S .: Дисклеймер ни писали, и так все понятно", - написано под публикацией.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Остапчук", "А я дома под вентиляцией", "Смешно и круто", "Блондинка Юля. Ввал счастлив", "Ахахаха, какой ор", "Русалка лучше всех".

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