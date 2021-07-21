Украинская актриса и ведущая на ТВ Лилия Ребрик появилась в компании Остапчука и Анатолича

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик не только популярная телеведущая, но и актриса театра и кино. Красотка активно ведет блог в Инстаграм, где делится самым интересным с фанатами.

Но новом фото Лилия была в платье, а Остапчук с Анатоличем надели костюмы. Вся троица, как можно понять, будет работать над новым проектом.

"К работе готовы! Вот таким замечательным составом ведущих снимаем грандиозный концерт ко Дню Независимости Украины, Вы, наши прекрасные зрители, увидите 24 августа на канале Украина", - написала звезда под публикацией.

Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:

"Любимая и любимые", "Фантастическая красавица", "Просто шикарная", "Остапчук действительно дерьмо ... он и на проекте вел себя вызывающе", "Лилия, как всегда сногсшибательная".

Напомним, Лилия Ребрик призналась, как ей живется за городом, и обратилась за помощью к украинцам

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