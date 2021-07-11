Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как спасается от жары

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик не только популярная телеведущая, но и актриса театра и кино. Жизнерадостная красотка также ведет Инстаграм, где делится самым интересным.

В этот раз Лилия опубликовала фото, на котором позировала в купальнике с прозрачной сеточкой. Девушка улыбалась, стоя у бассейна. Ребрик решила рассказать, как спасается от жары.

"Какое жаркое лето без окрошки? Неважно, любишь ее или нет, но хотя бы один раз за все лето должен попробовать! Знаю, что есть десятки рецептов. У меня, наверное, самый простой. Возьмите 2 большие картофелины, 2 огурца, пучок зеленого лука, 2 яйца, 300 гр отобранной ветчины, 5-6 штук редиса, укроп, кефир, соль. Заранее приготовьте фигурный лед - стебелек укропа вымойте и добавьте в формы для льда, залейте водой, поставьте в морозилку", - написала Лиля.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Не люблю и не хочу пробовать, мне лучше съесть салат и запросы квасом", "Добрый вечер! А мы всегда на сыворотке делаем, тоже очень вкусно", "У вас шикарный купальник", "Рецепт окрошки который дает полуголая ведущая, ну блин, как-то не комильфо".

Напомним, мокрая Лилия Ребрик в купальнике приковала взгляды к своим достоинствам

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