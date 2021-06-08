Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, в какой форме сейчас

Лилия Ребрик не только телеведущая и актриса, но также мастер спорта по художественной гимнастике, пишет Politeka.net. Популярная блондинка не теряет свою форму даже после рождения двоих дочерей, Дианы и Полины.

Звезда подчеркивает фигуру стильными нарядами, а в этот раз предстала в купальнике и шортах. Красотка приняла позу, благодаря которой стало видно насколько она подтянутая и спортивная, а ее растяжке можно только позавидовать.

Однако даже несмотря на отличную форму, телеведущая считает, что нет предела совершенству, поэтому она собирается прокачать не только физическое, но и духовное состояние. А также приглашает украинок присоединиться к ней.

За час публикация собрала почти 5000 лайков и много комментариев.

"Обожаю Вас! Просто так.😍", "Роскошная", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥Класс", "Молодчина. Так держать! 👏❤️🔥", "Очень спортивная девочка", "Не могу найти как написать в дерект🤷‍♀️, но очень хочу ❤", - написали пользователи сети.

Отметим, Лилия Ребрик придерживается несколько правил, благодаря которым выглядит впечатляюще. Так, день она начинает со стакана теплой воды, а спустя примерно полчаса завтракает. Первый прием пищи должен быть сытным, например, блины или сырники.

До обеда позволяется съесть что-то вредное, ведь до вечера организм израсходует съеденное, и оно не отложится на талии и боках. А после 15.00 Лилия не ест картошку, морковь и свеклу, которые считаются тяжелыми.

Напомним, Лилия Ребрик показала свой утренний рацион, фото вкусняшек: "Можно и позавтракать".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в майке и шортиках подала украинцам хороший пример: "Надоело карантинить".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик в стильной блузе показала роскошную фигуру в студии: "Настоящая украинская женщина-пример".