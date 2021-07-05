Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик впечатлила видом на отдыхе

Как пишет Politeka.net, 40-летняя звезда поделилась снимком, на котором позировала в соблазнительном белом купальнике. Ребрик старается держать себя в форме. Несмотря на насыщенный рабочий график, она часто уделяет время танцам с любимым мужем. Занимается звезда и другими активностями.

лилия ребрик

На свежем фото Лилия продемонстрировала выдающиеся формы, от которых невозможно было оторвать взгляд. Звезда была мокрой, поскольку только вылезла из бассейна. Она подставила тело под лучи солнышка и весело улыбалась.

«Бывают понедельники как воскресенье», - подписала фото звезда.

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В комментариях Ребрик оставили массу приятных слов и отзывов.

«Невозможно оторвать взгляд», «Вид завораживает», «Какая хорошенькая», «Какая вы красотка», «Вы просто непревзойденная», «Обожаю такие понедельники)) Хорошего отдыха!», «Уххх ты какая горячая штучка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лилия Ребрик умилила кадрами с белокурой малышкой на руках: «Как мы раньше жили без…».

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