Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик впечатлила видом на отдыхе

Как пишет Politeka.net, 40-летняя звезда поделилась снимком, на котором позировала в соблазнительном белом купальнике. Ребрик старается держать себя в форме. Несмотря на насыщенный рабочий график, она часто уделяет время танцам с любимым мужем. Занимается звезда и другими активностями.

На свежем фото Лилия продемонстрировала выдающиеся формы, от которых невозможно было оторвать взгляд. Звезда была мокрой, поскольку только вылезла из бассейна. Она подставила тело под лучи солнышка и весело улыбалась.

«Бывают понедельники как воскресенье», - подписала фото звезда.

В комментариях Ребрик оставили массу приятных слов и отзывов.

«Невозможно оторвать взгляд», «Вид завораживает», «Какая хорошенькая», «Какая вы красотка», «Вы просто непревзойденная», «Обожаю такие понедельники)) Хорошего отдыха!», «Уххх ты какая горячая штучка», - пишут пользователи сети.

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