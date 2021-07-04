Ведуча Лілія Ребрик поділилася літнім настроєм з публікою

40-річна зірка порадувала кадрами розваг зі своїми домашніми - чоловіком, хореографом Андрієм Диким, двома доньками та батьками з сестрою, що приїхали в гості. Відповідне відео Лілія опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Кілька років тому Ребрик разом із чоловіком обзавелися заміським будинком в котеджному селищі "Лісове озеро". Дійсно, двоповерховий особняк оточений лісом, а розміри присадибної території вражають. Зокрема, парочка встановила круглий басейн, який став справжнім порятунком у спекотні літні дні.

На кадрах Лілія разом з рідними весело провели час, плескаючись у водичці.

"Ставте ❤️ ті, хто мріє, щоб літні вихідні ніколи не завершувалися! Подивимося, скільки нас, однодумців! У мене ці вихідні - затишні і сімейні! Приїхали батьки і сестра! Ми засмагали, плавали, животи від сміху надривали, наговорилися! Ох, скільки корисного переробили 🤣 а ваші вихідні як?",- запитала в користувачів Ребрик.

"Хочу до вас😍"; "Аааа😍 круто😍 🔥!!!! Які ви молодці😘"; "Супер! 🔥"; "Кругообіг Ребриків у природі 😂", - прокоментували ті.

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