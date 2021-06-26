Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик раскрыла рецепт домашнего мороженого
Телеведущая находит время на ведение Инстаграм, в котором делится постами о своей личной и профессиональной жизни, пишет Politeka.net. В этот раз популярная блондинка раскрыла рецепт домашнего мороженого, которым с семьей спасается от жары.
Пост Ребрик подкрепила снимком с дочерью, с которой держали рожки.
Рецепт фисташкового мороженого
- 200 гр несоленых фисташек;
- 2 стакана молока;
- 0,5 стакана жирных сливок;
- 4 желтка;
- 1 стакан сахара;
- 0,5 стакана несладкого йогурта;
- вафельные рожки и тертый шоколад (по желанию).
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Способ приготовления
Фисташки очистить от скорлупы, измельчить блендером, пересыпать в небольшую кастрюлю. Затем добавить молоко и сливки. Довести до кипения.
Желтки и сахар взбить до состояния пышной массы и добавить в кастрюлю. Все хорошо перемешать, поставить на водяную баню минут на 8, и помешивать.
Дать остыть под закрытой крышкой и добавить йогурт. Снова все перемешать и спрятать в морозилку, а как только начнет замерзать - достать и взбить. А далее - снова спрятать и примерно спустя 30 минут взбить еще раз, и оставить замораживаться.
Вафельные рожки можно купить, а можно есть просто ложками и сверху посыпать тертым шоколадом.
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