Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик раскрыла рецепт домашнего мороженого

Телеведущая находит время на ведение Инстаграм, в котором делится постами о своей личной и профессиональной жизни, пишет Politeka.net. В этот раз популярная блондинка раскрыла рецепт домашнего мороженого, которым с семьей спасается от жары.

Пост Ребрик подкрепила снимком с дочерью, с которой держали рожки.

Рецепт фисташкового мороженого

200 гр несоленых фисташек;

2 стакана молока;

0,5 стакана жирных сливок;

4 желтка;

1 стакан сахара;

0,5 стакана несладкого йогурта;

вафельные рожки и тертый шоколад (по желанию).

Способ приготовления

Фисташки очистить от скорлупы, измельчить блендером, пересыпать в небольшую кастрюлю. Затем добавить молоко и сливки. Довести до кипения.

Желтки и сахар взбить до состояния пышной массы и добавить в кастрюлю. Все хорошо перемешать, поставить на водяную баню минут на 8, и помешивать.

Дать остыть под закрытой крышкой и добавить йогурт. Снова все перемешать и спрятать в морозилку, а как только начнет замерзать - достать и взбить. А далее - снова спрятать и примерно спустя 30 минут взбить еще раз, и оставить замораживаться.

Вафельные рожки можно купить, а можно есть просто ложками и сверху посыпать тертым шоколадом.

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