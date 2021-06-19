Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как развлекается на студии

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик стала не только популярной телеведущей, но и актрисой театра и кино. Красотка каждое утро заряжает украинцев позитивом, а также показывает интересные новинки. В прошлый раз Лилия попробовала EMS-фитнес, а в этот раз в Инстаграм показала, что такое “Кенго джампс”.

На кадрах, которые Ребрик опубликовала, красотка была в специальной обуви для прыжков. Рядом с красоткой была подружка, а также еще один молодой человек. Лилия вместе с остальными веселилась и танцевала, прыгая в специальной обуви.

"Почти над землей. Бодрого утра вам! Кто такое пробовал? Рассказывайте! "Кенго джампс" заряжает позитивом с первого прыжка!", - написала Ребрик.

Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Лилия. Вы в прекрасной форме", "Ко мне буряки сапать. Прыгайте, прыгуны", "Kango. Тренироваться с Виолой один позитив и прекрасный заряд на весь день", "Вау, я аж зарядилась позитивом пока смотрела".

Сообщалось, что известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала своего питомца.

В свежем посте Инстаграм Ребрик показала, как подрос их питомец за последнее время.

"Восемь счастливых месяцев, как Дикси стала членом нашей семьи! Хотя нам всем кажется, что она всегда была с нами! Такая ласковая, такая умная, такая любимая, такая наша!", - написала красотка.

Напомним, Лилия Ребрик занялась экстремальным фитнесом, украинцы переживают

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