Телеведущая Лилия Ребрик показала милое фото и заговорила о блондинках

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно переболела коронавирусом, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в соцсети очаровательным снимком, а в подписи к нему рассказала о Дне блондинки и о том, как ей быть представительницей этого оттенка волос.

На новой фотографии Лилия запечатлена на прогулке, куда вышла в сногсшибательном образе. Как видно, перед камерой звездная красотка появилась в длинном легком платье цвета хаки, поверх которого накинула стильный кружевной пиджак белого цвета. Ее белокурые волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и задумчивый вид.

В подписи к фотографии Ребрик написала о блондинках и призналась, что уже около 20 лет верна этому оттенку волос. "Сколько анекдотов о нас составили, сколько шуток придумали, сколько ярлыков на нас повесили! Мне кажется забавные (и не очень) вымышленные истории о блондинках уже вполне могут стать каким-то отдельным жанром народного творчества. За 20 лет (а ровно столько я остаюсь верна цвету «блонд») я слышала кучу шуток: смешных и не очень, и совсем несмешных, а также глупых. Ну, что делать, я не жалуюсь – так уж тяжелая судьба блондинки!", - поделилась телеведущая и искренне поздравила всех блондинок с их днем.

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