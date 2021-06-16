Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как занимается фитнесом

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик является не только популярной телеведущей, а еще и актрисой театра и кино. При этом красотка ведет и социальные сети, где делится своим настроением и личными кадрами.

В этот раз Лилия решила показать, как занимается новым фитнесом. Девушка надела специальный костюм, который стимулирует мышцы электротоком. На нескольких фото Ребрик показала, что из этого получилось.

"Впервые сегодня тестила ЭМС-фитнес. Это модный вариант занятий спортом, когда мышцы дополнительно стимулируют элекротоком.

Странные, скажу вам, ощущения ... 5 минут простых упражнений, а ощущение, будто ты отпахал комплекс «Три подхода по тридцать». Мышцы дополнительно сокращаются и работают самостоятельно. Интересно будет завтра крепатуры от такого фитнеса. Но что-то в этом есть ...", - написала Лилия.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"А для сердечно- сосудистой системы это не вредно? Уж лучше классический спорт. Медленно, но уверенно и без вреда для здоровья", "Лично Я, предпочитаю классический спорт, "пахать" и получать результат", "Чтобы влезть в свадебное платье готова, а так я билше классического спорт".

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