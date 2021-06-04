Телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала свои спортивные достижения

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 40-летняя Ребрик похвасталась невероятной растяжкой. Актриса была одета в черные лосины и белую футболку. Она занималась возле лестницы на улице. Ребрик высоко подняла ногу, фактически, сев на шпагат. Звезда смеялась и выглядела очень счастливой.

«Коротко о сегодняшнем дне: прямой эфир «Утро с Украиной», репетиция в театре, шпагат. А как Ваш день прошел?», - подписала фото телеведущая.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Да. Шпагат на все 100%», «Лилия, вы пример для подражания, если честно вы моя мотивация и это работает. Спасибо огромное», «Вауууу! Супер!», «Форма огонь», «Растяжка класс», «Шпагат супер», «Вот это у Вас растяжка!», «Крутяк, Лилия, вы молодчинка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Лилия Ребрик поделилась тем, как в их семье принято отмечать последний школьный звонок. Радость от окончания учебного года пока что может испытать только старшая дочка актрисы Диана. По словам Ребрик, их теплая семейная традиция – это подарки в конце учебного года, которые не зависят от оценок в табеле.

Напомним, что Лилия Ребрик после "девчачьих" процедур с омоложением покрасовалась в новом образе: "Аж не верится".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик удивила откровением о главной детали своего образа: "Такова уж тяжелая судьба...".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик покорила эффектным образом на прогулке по Киеву: "Настоящая украинка".