Відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик розповіла про те, як пройшов її Травень

40-річна зірка завжди виглядає стильно, писати Politeka.net. В одному з інтерв'ю красуня розповіла, що в гардеробі дівчини має бути хоча б два ключові образи: біла блузка і чорний костюм, а також червона сукня і каблуки.

А якщо часу в обріз, то телеведуча рекомендує додати образу ефектності за допомогою червоної помади і ідеального тону.

На нових фото в Instagram Ребрик постала в стильному образі, в якому ідеально все. Зірка одягла чорно-білу футболку з квіткою, накидку, брючки і білі літні черевики.

На кадрах блондинка спустила з плечей накидку, надавши якоїсь грайливості образу.

"Останні дні травня залило дощами🌧 🌧 🌧! Аж не віриться, що на носі-останні вихідні весни! Так довго її чекали, а вона промайнула просто блискавично! Час (і погода) трохи розслабитися, приділити трохи уваги собі і зробити "розбір польотів" своїм думкам! "Дівчачий" день я на цьому тижні собі вже влаштовувала: була на манікюрі, робила омолоджуючі маски для обличчя і живильні маски для волосся. А сьогодні, здається, пора зробити "розбір польотів" в думках! Яким був цей Травень? Божевільним (як і годиться #дикійсимейці 🤪) 10 прямих ефірів "ранку з Україною", мій день народження!",- пише Лілія Ребрик

Свій ювілей вона зустріла з найріднішими і улюбленими людьми у відпустці, з якого привезли десятки незабутніх сімейних спогадів і вражень, тепер є ще більше що згадати в такі ось дощові вечори!

"У цьому травні у мене знову відкрилося друге дихання, тому що я повернулася на сцену і навіть поїхала на гастролі! Для театрального актора зараз це дуже стримана, обережна така радість, тому що адже, як ми зрозуміли, штука дуже тендітна і ніколи не знаєш, коли він знову почнеться і замкне нас вдома! Чи задоволена я травнем-2021? Однозначно "так"! Я завжди задоволена своїм життям і сповнена сил йти далі і не зупинятися ні на мить!",- написала Лілія.

За годину публікація зібрала майже 3000 лайків і багато коментарів.

"Хороший місяць, особливо нічого. Кожен місяць не повторимо і унікальний ❤️ ", " 🔥В котрій раз повторюю: Лілія-Ви неймовірна жінка 👍 👍 👍 👍 👍 ", "Який гарний лук 😍", - написали користувачі Мережі.

Нагадавши, Лілія Ребрик показала свій ранковий раціон, фото вкусняшок:"можна і поснідати".

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