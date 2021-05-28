Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала о том, как прошел ее май

40-летняя звезда всегда выглядит стильно, пишет Politeka.net. В одном из интервью красотка рассказала, что в гардеробе девушки должно быть хотя бы два ключевых образа: белая блузка и черный костюм, а также красное платье и каблуки.

А если времени в обрез, то телеведущая рекомендует прибавить образу эффектности с помощью красной помады и идеального тона.

На новых фото в Инстаграм Ребрик предстала в стильном образе, в котором идеально все. Звезда надела черно-белую футболку с цветком, накидку, брючки и белые летние ботинки.

На кадрах блондинка спустила с плечей накидку, придав некой игривости образу.

"Последние дни мая залило дождями 🌧🌧🌧! Аж не верится, что на носу - последние выходные весны! Так долго ее ждали, а она промелькнула просто молниеносно! Время (и погода) немного расслабиться, уделить немного внимания себе и сделать "разбор полетов" своим мыслям! "Девчачий" день я на этой неделе себе уже устраивала: была на маникюре, делала омолаживающие маски для лица и питательные маски для волос. А сегодня, кажется, пора сделать "разбор полетов" в мыслях! Каким был этот май? Безумным (как и полагается #дикийсимейцы 🤪) 10 прямых эфиров «утра с Украиной», мой день рождения!", - пишет Лилия Ребрик

Свой юбилей она встретила с самыми родными и любимыми людьми в отпуске, из которого привезли десятки незабываемых семейных воспоминаний и впечатлений, теперь есть еще больше что вспомнить в такие вот дождливые вечера!

"В этом мае у меня снова открылось второе дыхание, потому что я вернулась на сцену и даже поехала на гастроли! Для театрального актера сейчас это очень сдержанная, осторожная такая радость, потому что ведь карантин, как мы поняли, штука очень хрупкая и никогда не знаешь, когда он снова начнется и замкнет нас дома! Довольна ли я маем-2021? Однозначно "да"! Я всегда довольна своей жизнью и полна сил идти дальше и не останавливаться ни на миг!", - написала Лилия.

За час публикация собрала почти 3000 лайков и много комментариев.

"Хороший месяц, особенно ничего. Каждый месяц не повторим и уникален ❤️ ", " 🔥В котрий раз повторюю: Лілія- Ви неймовірна жінка👍👍👍👍👍 ", "Какой красивый лук 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Лилия Ребрик показала свой утренний рацион, фото вкусняшек: "Можно и позавтракать".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в майке и шортиках подала украинцам хороший пример: "Надоело карантинить".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик в стильной блузе показала роскошную фигуру в студии: "Настоящая украинская женщина-пример".