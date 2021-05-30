Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як гуляє Києвом

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик стала не тільки популярною телеведучою, а й актрисою театру і кіно. Не забуває Красуня і про Instagram, де ділитися своїм настроєм.

Цього разу Лілія вийшла на прогулянку Києвом. Красуня зупинилася біля Монумента Незалежності-Тріумфальній колоні столиці. Ребрик для прогулянки вибрала біле плаття з поясом на талії, а також свою чарівну посмішку.

"З Днем народження, місто, яке я обожнюю!",- написала Лілія.

Фанати відразу почали писати компліменти красуні:

"Як тебе не любити, Київ мій", "Лілія хочу вам сказати величезне спасибі, за те що ви є", "справжня українка", "я теж, привітання", "і в Кривому Розі сьогодні день міста!", "Ідентично".

Повідомлялося, що ведуча Лілія Ребрик поділилася тим, як в їхній родині прийнято відзначати останній шкільний дзвінок.

Лілія поділилася яскравими фото у своєму мікроблозі в Instagram, розповівши про сімейну традицію.

"Нарешті! Нарешті починаються літні канікули! Свято Останнього дзвоника я обожнювала з дитинства, обожнюю і зараз (думаю, багато батьків мене зараз ох як зрозуміли)", - написала Лілія.

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