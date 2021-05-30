Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как гуляет по Киеву

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик стала не только популярной телеведущей, но и актрисой театра и кино. Не забывает красотка и об Инстаграм, где делиться своим настроением.

В этот раз Лилия вышла на прогулку по Киеву. Красотка остановилась у Монумента Независимости - триумфальной колонне столицы. Ребрик для прогулки выбрала белое платье с поясом на талии, а также свою очаровательную улыбку.

"С Днем рождения, город, который я обожаю!", - написала Лилия.

Фанаты сразу начали писать комплименты красотке:

"Как тебя не любить, Киев мой", "Лилия хочу вам сказать огромное спасибо, за то что вы есть", "Настоящая украинка", "Я тоже, поздравления", "И в Кривом Роге сегодня день города!", "Идентично".

Сообщалось, что ведущая Лилия Ребрик поделилась тем, как в их семье принято отмечать последний школьный звонок.

Лилия поделилась яркими фото в своем микроблоге в Инстаграм, рассказав о семейной традиции.

"Наконец-то! Наконец начинаются летние каникулы! Праздник последнего звонка я обожала с детства, обожаю и сейчас (думаю, многие родители меня сейчас ох как поняли)", - написала Лилия.

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