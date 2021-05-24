Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала себя, поделившись рецептом
Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик стала очень популярной телеведущей среди украинцев. Но красотка преуспела еще и в актерской игре в кино и на сцене театра. Сейчас звезда активно ведет социальные сети, где делиться с украинцами своим творчеством и личными кадрами.
В этот раз Лилия опубликовала фото, на котором показалась в яркой блузе, сидя за столом. Ребрик в одной руке держала очки, а во второй чашечку.
"Кто-то говорит: "дорого-много", но на самом деле - очень-очень-очень полезно. Хочу вам предложить вкуснейший рецепт с спаржи. Понимаю, что сейчас 100 граммов стоит как килограмм клубники в разгар сезона, но советую: побалуйте себя этим деликатесом! Вы точно заслужили! К тому же - спаржу очень легко готовить! Немного отварил и поджарил - и, считай, готово! Но у меня рецепт изысканный! Пригодится и для приема гостей, которых вы хотите поразить вкусной едой, и для семейного ужина, и для пикника, если вдруг под рукой будет гриль", - написала Лилия.
Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Спаржа - это очень вкусно", "Никогда не пробовала спаржу, но по вашему рецепту попробую обязательно. Спасибо, Лиля", "Спасибо за рецепт", "Волшебная красоточка".
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