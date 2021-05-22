Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась рабочими моментами при подготовке к спектаклю

Как передает Politeka.net, Ребрик успевает не только работать на телевидении с ежедневными эфирами, но также активно снимается в кино и играет в спектаклях. У себя в Инстаграм она поделилась видео с тренировки, которую проводит для нее муж – хореограф Андрей Дикий. Мужчина отметил, что восхищен работоспособностью жены, которая после эфиров и репетиций умудряется так активно танцевать.

Позже Ребрик показала изнурительные тренировки с мужем в театре. Судя по всему, он ставил хореографию для спектакля, в котором играет звезда.

«Хореограф – Дикий. Пашут все», - отметила актриса.

Ребрик добавила, что вечером выйдет на сцену в спектакле «Убить или любить». Артистка опубликовала фото, показав, в какую соблазнительную особу перевоплотилась. 40-летняя звезда выбрала платье с чересчур глубоким декольте. Образ дополнили очки и собранные волосы.

«Играем спектакль», - подписала фото звезда.

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