Відома українська телеведуча Лілія Ребрик розповіла, що для неї найкраще

Зірка разом з родиною побувала на турецькому курорті, пише Politeka.net. Телеведуча ділилася кадрами сімейного відпочинку, але зараз пляжні "локації" змінилися, адже вони повернулися додому.

В одному з останніх постів Ребрик позувала в жовтому брючному костюмі. Вона підв'язала сорочечку на стегнах, і штани відмінно на ній сиділи.

Ребрик була макіяжу, вона посміхалася, і, знявши окуляри, подивилася в камеру.

"І все ж ... як добре вдома! 💛 💚 Туреччина Туреччиною, а краще рідного дому, саду та городу 🙈 немає нічого! #nofilter # явдома", - написала Лілія.

За півгодини публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Так, на собі завжди переконуюся, що на відпочинку або в гостях завжди круто,але в будь-якій ситуації тягне завжди додому, в рідні стіни, домашній затишок❤️ 😍 😍 як завжди прекрасна ви🔥", "Лиличка, ви шикарні ❤️. Вітаємо вас на рідній землі 🌺", "яка красива" ," ви шикарні як завжди 😍😍👏👏💐💐💐💐", "Люблю дивитися Вашу телепередачу ❤️❤️❤️", " у вас гарний сад 🌹", " як завжди круто виглядаєте! Чекаємо з нетерпінням ефір! 🔥 ♥ ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Лілія Ребрик з танцюристом Андрієм Диким, з яким виховує двох дочок.

Лілія опублікувала фотографію з відпочинку, на якій сиділа на піску разом з чоловіком.

"Секрет ідеального відпочинку з дітьми. Дякую. Було круто", - написала жартівливо Ребрик.

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