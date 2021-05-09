Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик уехала в отпуск

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик популярна среди украинцев благодаря утренним эфирам на одном из телеканалов. Но девушка еще и снимается в фильмах, а также играет на сцене театра. Сейчас красотка уехала отдыхать в Турцию, откуда опубликовала фото:

"Проснулась, а за окном - шумит лазурное море, пахнет южным ветром, в воздухе летает аромат крепкого турецкого кофе и моя любимая троица - дикий и девочки - рядом. Такой вот сюрприз сделала мне # дикая семейка! Сборы на море проходили с космической скоростью. Но во всем мире я не знаю счастливую меня человека! Привет, мои 20*2. Спасибо за все, что у меня есть. Счастье - всем вокруг, в каждое сердце!", - написала Лилия.

На фото красотка стояла в легком белом наряде и без обуви, гуляя по берегу моря. На втором фото Ребрик уже была с дочерьми и мужем.

"Поздравляем, Лилюся! Лучший день рождения у моря с родная Дикими зайчиками !! Поздравляем, обнимаем, желаем ярких впечатлений, тысячи поцелуев и крепкого здоровья! Будьмо", - написала Ольга Сумская.

"С днем рождения, дорогая", - написал Евгений Кот.

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