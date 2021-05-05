Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как проводит время с дочерью

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик не только популярная телеведущая, но и актриса театра и кино. Звезда 10 лет назад вышла замуж за танцовщика Андрея Дикого. Сейчас у пары двое дочерей, а совсем недавно семья купила роскошный загородный особняк.

В этот раз Лилия опубликовала фото, показав, как проводит время на даче с дочерью. Ребрик сидела за столом, пока дочь Диана стояла сзади и закрывала маме глазки. Красотки смеялись, а на втором фото еще и обнимались.

"Я часто задумываюсь, с чего начинается любовь мамы! С мелочей! # Счастье в моменте. Она проявляет себя в таких деталях, как вкусненько испеченных блинах на завтрак, в теплом какао в любимых чашках, в заботе любой момент, в мыслях о своих детях каждую секунду", - написала Лилия Ребрик.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы мама просто супер", "Диана красавица", "Очень люблю заварные блины, мои друзья и близкие всегда просят их на любой праздник", "Красотки мама и дочка", "Счастливая".

Сообщалось, что известная украинская ведущая Лилия Ребрик поделилась секретом создания чуда для своей дочки на карантине.

30 апреля одной из дочерей ведущей исполнилось три года. Лилия и ее муж Андрей Дикий решили побаловать свою малышку, устроив для нее сказочный праздник.

Напомним, Лилия Ребрик показала, как готовится к лету с подружкой

А еще Politeka писала, что Лилия Ребрик похвасталась перед украинцами новым домом для трехлетней дочери

Также Politeka сообщала, что Лилия Ребрик показала, как развлекается с мужем в загородном особняке



