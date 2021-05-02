Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как встретила Пасху

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной не только телеведущей, но и актером театра и кино. Звезда не так давно купила роскошный загородным дом, в котором много проводит времени с детьми и мужем. Буквально вчера Лилия праздновала день рождения 3-летней дочери, а сегодня решила показать, как проводит Пасху.

На фото Ребрик позировала в полупрозрачном белом платье. Девушка стояла во дворе, держа корзинку с яйцами и Пасхой, а рядом был муж Андрей Дикий. Мужчина обнимал красотку, целуя.

"Христос Воскрес! Любви всем, здоровья и Божьей благодати", - написала Лилия.

"Воистину Воскрес. Навзаем Лилю. Пусть Ангелы Хранители защищают вашу семью", "Воистину Воскрес! Веселых Пасхальных праздников!", "Воистину воскресе. Со светлым праздником Пасхи! Пусть в душе и дома всегда будет гармония!".

Напомним, известная украинская ведущая Лилия Ребрик поделилась секретом создания чуда для своей дочки на карантине.

«Год назад, когда мы отмечали день рождения Полины в локдаун, мы и подумать не могли, что и в этом году нас тоже постигнет такая же судьба. Мы же как уже «бывалые» родители карантинных детских дней рождений - устроили домашнюю вечеринку только в кругу самых близких!», - рассказала Ребрик.

Напомним, Лилия Ребрик подарила роскошный дом и машину 3-летней дочери, кадры

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