Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как отмечает 3-летие дочери Полины

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик является успешной телеведущей, актрисой театра и кино. Красотка замужем за Андреем Диким и у пары есть двое деток Диана и Полина. Сегодня, 30 апреля, младшая празднует свое трехлетие. Телеведущая показала, как отмечает праздник семейство в загородном доме.

На фото Лилия показала, как презентовала подарок имениннице Полине. У девочки появился собственный игрушечный дом во дворе загородного поместья. Дети спрятались в новой игрушка, а родители стояли рядом и улыбались.

"Можно в гости", - подписала кадр Лилия Ребрик.

На втором фото малышка уже сама стояла у дома, который был выше нее. Рядом можно еще и увидеть детский автомобиль AUDI, который, видимо, Лилия тоже подарила для ребенка, чтобы Полина каталась по двору.

"Когда все необходимое есть", - написала Лилия под вторым кадрам.

Мы писали, что известная украинская телеведущая Лилия Ребрик похвасталась семейной идиллией с мужем и детьми.

Так, например, в одном из последних постов в Инстаграм телеведущая с мужем и детьми сделали позитивные снимки на природе.

"Идеальное фото в Вербное воскресенье и в день дочерей", - написала Лилия.

Напомним, Осадчая показала украинцам роскошный особняк Лилии Ребрик с теплицами и беседками

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Также Politeka сообщала, что Лилия Ребрик засветила интерьер роскошного дома в лесу, предупредив украинцев об опасности



