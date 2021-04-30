Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как отмечает 3-летие дочери Полины
Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик является успешной телеведущей, актрисой театра и кино. Красотка замужем за Андреем Диким и у пары есть двое деток Диана и Полина. Сегодня, 30 апреля, младшая празднует свое трехлетие. Телеведущая показала, как отмечает праздник семейство в загородном доме.
На фото Лилия показала, как презентовала подарок имениннице Полине. У девочки появился собственный игрушечный дом во дворе загородного поместья. Дети спрятались в новой игрушка, а родители стояли рядом и улыбались.
"Можно в гости", - подписала кадр Лилия Ребрик.
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На втором фото малышка уже сама стояла у дома, который был выше нее. Рядом можно еще и увидеть детский автомобиль AUDI, который, видимо, Лилия тоже подарила для ребенка, чтобы Полина каталась по двору.
"Когда все необходимое есть", - написала Лилия под вторым кадрам.
Мы писали, что известная украинская телеведущая Лилия Ребрик похвасталась семейной идиллией с мужем и детьми.
Так, например, в одном из последних постов в Инстаграм телеведущая с мужем и детьми сделали позитивные снимки на природе.
"Идеальное фото в Вербное воскресенье и в день дочерей", - написала Лилия.
Напомним, Осадчая показала украинцам роскошный особняк Лилии Ребрик с теплицами и беседками
А еще Politeka писала, что Лилия Ребрик призналась в сокровенном желании, сделает это с мужем
Также Politeka сообщала, что Лилия Ребрик засветила интерьер роскошного дома в лесу, предупредив украинцев об опасности