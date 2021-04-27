Актриса и ведущая Лилия Ребрик, которая живет с мужем и дочерьми под Киевом, поделилась важной информацией

Так, около четырех лет назад Лилия вместе с супругом, хореографом, Андреем Диким обзавелись шикарным домом в коттеджном поселке "Лесное озеро". Он служит им нечто вроде "дачи", ведь у пары есть еще кватира в одной из киевских новостроек на 22-м этаже. Чтобы убежать от городской суеты, двухэтажный дом, окруженный лесом, с большой приусадебной территорией - как раз то, что нужно. В распоряжении семейства бассейн, аккуратный газон, веранда и личный мангал.

Как передает Politeka.net, 39-летняя Лилия опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором засветила интерьер гостиной с "кусочком" кухни. Как видим, преобладает двухцветовая гамма: сочный серый и холодный белый. Минималистический стиль хорошо осветленной комнаты не лишен уюта - бонус - салатовая подушечка на огромном диване. Белые стены, стекляные шкафы и стулья с мягкой обивкой дополнили интерьер.

Лилия позировала в домашнем образе: черной майке и белых широких штанах.

В подписи ведущая предупредила украинцев о такой опасности, как воры.

"Большие и злые псы в XXI веке вряд ли смогут уберечь ваш дом от воров. А у нас с такими ну совсем не сложилось 🤣 вы видели нашу Дикси: ей до злой собаки, как до луны и обратно 🙈 Хотя, хм, как звуковой сторож она неплохо срабатывает: лает на весь дом, когда видит чужого 😂. Но таким методам защиты дома, честно говоря, мы все же не слишком доверяем 🤣. На вооруженных телохранителей тоже еще не заработали, поэтому выход есть - установить сигнализацию... Берегите свой дом🤍", - поделилась звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Вряд ли воры придут пить кофе😂"; "Хорошо выглядит"; "Такая на фото вы красивая в вашем уютном жилище, пусть беда обходит стороной❤️"; "Мне кажется что от воров нет никакой защиты, если захотят обворовать, то обворуют 😍".

Напомним, Лилия Ребрик показала свой утренний рацион, фото вкусняшек: "Можно и позавтракать".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в майке и шортиках подала украинцам хороший пример: "Надоело карантинить".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик в стильной блузе показала роскошную фигуру в студии: "Настоящая украинская женщина-пример".