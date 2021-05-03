Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик подробно рассказала о подарке, о котором сама мечтала в детстве

Звезда вместе с мужем, хореографом Андреем Диким, воспитывает двоих дочерей, Диану и Полину, пишет Politeka.net. Телеведущая часто показывает, как проводит время с детьми.

И в этот раз в своем Инстаграм украинская знаменитость предстала на фото вместе с мужем и счастливыми дочками. Ребрик рассказала, что подарила дочке дом, о котором сама мечтала в детстве. Таким образом, семья, кроме Пасхи и дня рождения Полины, еще и отпраздновала новоселье.

"Это, правда, лучший подарок, который можно придумать для ребенка и я искренне хочу поделиться этим чудом! В нашем детстве мы строили себе лачуги, накрывали столы покрывалами, чтобы иметь свой уголок, чтобы фантазировать в темноте, представляя себе целую вселенную в импровизированном домике!

Чтобы Полинка также развивала фантазию и имела свой уголок, свою вселенную и рай, мы подарили ей домик", - рассказала телеведущая.

По словам Лилии, в домике есть дверь, окно со ставнями и колокольчик в дверь. Кроме того, в домике для игр есть горшки для саженцев, воронки, грабли и лопатка

"Вот честно - хочется самой жить в таком 🤣!", - неожиданно призналась звезда.

За 40 минут публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев:

"С новосельем!", "Дом моей детской мечты", "Настоящий чудо-домик!", "Захотелось вернуться в детство", "Вы все такие милые и дружные😍".

Напомним, Лилия Ребрик показала свой утренний рацион, фото вкусняшек: "Можно и позавтракать".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в майке и шортиках подала украинцам хороший пример: "Надоело карантинить".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик в стильной блузе показала роскошную фигуру в студии: "Настоящая украинская женщина-пример".