Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик подробно рассказала о подарке, о котором сама мечтала в детстве
Звезда вместе с мужем, хореографом Андреем Диким, воспитывает двоих дочерей, Диану и Полину, пишет Politeka.net. Телеведущая часто показывает, как проводит время с детьми.
И в этот раз в своем Инстаграм украинская знаменитость предстала на фото вместе с мужем и счастливыми дочками. Ребрик рассказала, что подарила дочке дом, о котором сама мечтала в детстве. Таким образом, семья, кроме Пасхи и дня рождения Полины, еще и отпраздновала новоселье.
"Это, правда, лучший подарок, который можно придумать для ребенка и я искренне хочу поделиться этим чудом! В нашем детстве мы строили себе лачуги, накрывали столы покрывалами, чтобы иметь свой уголок, чтобы фантазировать в темноте, представляя себе целую вселенную в импровизированном домике!
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Чтобы Полинка также развивала фантазию и имела свой уголок, свою вселенную и рай, мы подарили ей домик", - рассказала телеведущая.
По словам Лилии, в домике есть дверь, окно со ставнями и колокольчик в дверь. Кроме того, в домике для игр есть горшки для саженцев, воронки, грабли и лопатка
"Вот честно - хочется самой жить в таком 🤣!", - неожиданно призналась звезда.
За 40 минут публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев:
"С новосельем!", "Дом моей детской мечты", "Настоящий чудо-домик!", "Захотелось вернуться в детство", "Вы все такие милые и дружные😍".
Напомним, Лилия Ребрик показала свой утренний рацион, фото вкусняшек: "Можно и позавтракать".
Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в майке и шортиках подала украинцам хороший пример: "Надоело карантинить".
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик в стильной блузе показала роскошную фигуру в студии: "Настоящая украинская женщина-пример".