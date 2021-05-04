Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик рассказала о тренировках

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик является не только талантливой телеведущей, но и актрисой театра и кино. Красотка решила подтянуть физическую форму к лету вместе с подружкой предложила присоединится украинцев:

"Девушки, доставайте скорее свои лучшие спортивные лосины, удобную спортивную форму, оставляйте свои гаджеты и давайте".

На кадрах Лилия показала, как будут проходить занятие. Красотка обещает танцевальные разминки и многое другое.

Фанаты посмотрели видео более 30 тысяч раз и написали комментарии:

"Супер. Девушки молодцы", "Огонь", "Ранее спорт был для меня обязательным, но в последнее время много запустила. Думаю следует присоединиться, тогда точно не буду пропускать занятия и тренироваться как следует", "Супер".

Ранее мы сообщали, что известная украинская телеведущая Лилия Ребрик подробно рассказала о подарке, о котором сама мечтала в детстве.

В этот раз в своем Инстаграм украинская знаменитость предстала на фото вместе с мужем и счастливыми дочками. Ребрик рассказала, что подарила дочке дом, о котором сама мечтала в детстве.

Напомним, Лилия Ребрик показала, как развлекается с мужем в загородном особняке

А еще Politeka писала, что Лилия Ребрик показала, как старается для дочери в непростых условиях

Также Politeka сообщала, что Лилия Ребрик подарила роскошный дом и машину 3-летней дочери, кадры



