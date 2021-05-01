Известная украинская ведущая Лилия Ребрик поделилась секретом создания чуда для своей дочки на карантине

30 апреля одной из дочерей ведущей исполнилось три года. Лилия и ее муж Андрей Дикий решили побаловать свою малышку, устроив для нее сказочный праздник. При этом, им пришлось организовывать торжество в условиях карантина. Как пишет Politeka.net, в новом посте ведущая поделилась фотографиями праздника и рассказала о том, как он создавался.

«Год назад, когда мы отмечали день рождения Полины в локдаун, мы и подумать не могли, что и в этом году нас тоже постигнет такая же судьба. Мы же как уже «бывалые» родители карантинных детских дней рождений - устроили домашнюю вечеринку только в кругу самых близких!», - рассказала Ребрик.

По словам ведущей, ее маленькая дочь осталась в восторге от своего праздника.

«Поля временами была сдержана в своих эмоциях (все же взрослая - 3 годика), немного смущалась, но была в восторге! Спасибо всем, кто разделил этот день, эти эмоции и этот праздник с нами!», - добавила Лилия.

На фотографиях с праздника ее дочь-именинница позировала в компании своей семьи и самых близких людей, а также аниматоров в ярких костюмах мультяшных персонажей.

Подписчики Ребрик бурно отреагировали на ее пост.

«Поля была в "лёгком" шоке...Здоровья, любви и счастья вашей девочке!», «Очень красивые у вас девочки», «С Днём рождения! Пусть будет здорова и счастлива вся ваша дружная семья!», «Полина что-то грустная», - пишут люди.

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