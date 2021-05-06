Телеведущая Лилия Ребрик показала милое фото и напомнила украинцам поздравить мам

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно переболела коронавирусом, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в соцсети очаровательным снимком с букетом роз, а в подписи к нему напомнила поклонникам поздравить своих самых любимых с Днем матери.

На новом снимке Лилия запечатлена на прогулке теплые весенним днем, в руках она держит большой букет алых роз. Перед камерой телезвезда появилась в легкой светлой кофточке, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и счастливый вид, она, улыбаясь смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Ребрик написала: "В канун дня матери #троянди_для_мами. Поцелуйте свою Маму! Обнимите! Поздравьте! Встретьтесь, пока есть такая возможность! Посидите на кухне "не один час"! Или позвоните! Скажите, как любите! Будьте рядом! Всегда! Берегите!".

Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию телеведущей: "Пока имеете такую возможность", "Обязательно. Это нужно делать не только в День матери, а как можно чаще, ведь время так быстро летит", "Самая красивая", "Счастья и добра вам", "Какие правильные слова, это очень важно".

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