Телеведущая Лилия Ребрик показала милое фото и напомнила украинцам поздравить мам
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно переболела коронавирусом, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в соцсети очаровательным снимком с букетом роз, а в подписи к нему напомнила поклонникам поздравить своих самых любимых с Днем матери.
На новом снимке Лилия запечатлена на прогулке теплые весенним днем, в руках она держит большой букет алых роз. Перед камерой телезвезда появилась в легкой светлой кофточке, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и счастливый вид, она, улыбаясь смотрит в объектив.
В подписи к фотографии Ребрик написала: "В канун дня матери #троянди_для_мами. Поцелуйте свою Маму! Обнимите! Поздравьте! Встретьтесь, пока есть такая возможность! Посидите на кухне "не один час"! Или позвоните! Скажите, как любите! Будьте рядом! Всегда! Берегите!".
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Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию телеведущей: "Пока имеете такую возможность", "Обязательно. Это нужно делать не только в День матери, а как можно чаще, ведь время так быстро летит", "Самая красивая", "Счастья и добра вам", "Какие правильные слова, это очень важно".
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