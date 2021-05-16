Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик рассказала, что для нее лучше всего

Звезда вместе с семьей побывала на турецком курорте, пишет Politeka.net. Телеведущая делилась кадрами семейного отдыха, но сейчас пляжные "локации" сменились, ведь они вернулись домой.

В одном из последних постов Ребрик позировала в желтом брючном костюме. Она подвязала рубашечку на бедрах, и брюки отлично на ней сидели.

Ребрик была макияжа, она улыбалась, и, сняв очки, посмотрела в камеру.

"И все же ... как хорошо дома! 💛💚 Турция Турцией, а лучше родного дома, сада и огорода 🙈 нет ничего! #nofilter # явдома", - написала Лилия.

За полчаса публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Да, на себе всегда удостоверяюсь, что на отдыхе или в гостях всегда круто, но в любой ситуации тянет всегда домой,в родные стены, домашний уют❤️😍😍Как всегда прекрасна Вы🔥", "Лиличка, вы шикарны ❤️. Приветствуем вас на родной земле 🌺", "Какая красивая", "Вы шикарные как всегда 😍😍👏👏💐💐💐💐", "Люблю смотреть Вашу телепередачу ❤️❤️❤️", "У вас красивый сад 🌹", "Как всегда круто выглядите! Ждем с нетерпением эфир! 🔥 ♥", - написали пользователи сети.

Напомним, Лилия Ребрик с танцором Андреем Диким, с которым воспитывает двух дочерей.

Лилия опубликовала фотографию с отдыха, на которой сидела на песке вместе с мужем.

"Секрет идеального отдыха с детьми. Спасибо. Было круто", - написала шутливо Ребрик.

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