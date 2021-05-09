Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как проводит время

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик стала не только популярной телеведущей, но актрисой театра и кино. Ребрик сейчас уехала отдыхать на курорт с семьей, где отпраздновала на днях День Рождения. Девушка активно ведет социальные сети, где делиться отдыхом.

В этот раз Лилия опубликовала фотографию, на которой лежала в черном купальнике у моря. Красотка улыбалась, измазавшись мокрым песком. На втором фото телеведущая уже была в воде, ослепляя улыбкой.

"Каааайф. Море - моя любовь, мое место силы ... иногда это просто необходимо, окунуться с головой в воду", - написала звезда под фото.

Фанаты сразу начали комментировать фото:

"А не холодно?", "Лилия Ребрик, вау, какая вы соблазнительная", "О, море, как всегда - прекрасно", "Подскажите где вы отеле, очень зелено и красиво?".

Сообщалось, что телеведущая Лилия Ребрик показала милое фото и напомнила украинцам поздравить мам.

На новом снимке Лилия запечатлена на прогулке теплые весенним днем, в руках она держит большой букет алых роз. Перед камерой телезвезда появилась в легкой светлой кофточке, ее волосы распущены и аккуратно уложены.

Напомним, Лилия Ребрик прогулялась по берегу моря, впечатлив Сумскую

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