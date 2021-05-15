Відома українська актриса Лілія Ребрик показала себе на новому фото

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик стала не тільки успішною телеведучою в Україні, а й актором театру і кіно. У красуні все добре склалося і на особистому-адже вона одружена з танцюристом Андрієм Диким, з яким виховує двох дочок. Зараз все сімейство відпочиває в Туреччині, звідки постійно все діляться фото.

Так, цього разу, Лілія опублікувала фотографію, на якій сиділа на піску разом з чоловіком Андрієм. Поруч були дочки, які відразу можна було і не помітити. Адже вони були закопані в пісок і стирчали тільки голови.

"Секрет ідеального відпочинку з дітьми. Дякую. Було круто", - написала жартівливо Ребрик.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Це точно"," це з рубрики: не Дякуйте", " хтось: як ви відпочиваєте з дітьми? Ліля і Андрій: все просто, ми закопуємо їх в пісочку", "чесно скажу, виглядає не дуже... Краще б замок з піску з дітьми побудувати, ніж закопувати дітей....(((Вибачте, це особисто моя думка", "а головне - задоволені", "класна фотка і сім'я у вас", "сміятися після слова лопата. Лілія тільки пожартувала, нічого більше".

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