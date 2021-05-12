Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик рассказала о новом увлечении

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик стала одной из самых популярных телеведущих Украины. Лучезарная красотка также построила успешную карьеру актрисы театра и кино. Сейчас красотка вместе с семьей отдыхает в Турции, откуда Лилия регулярно показывает фото.

В этот раз Лилия показала, как они вместе с мужем Андреем Диким играют большой теннис ракетками. Пара в спортивной одежде и в кепках от солнца сфотографирована прямо на теннисном корте.

"Наше новое увлечение🎾. Это же надо, приехать на отдых и влюбиться в большой теннис. В @alibeyhotels для этого созданы все условия. Даже турниры проходят. Мы стали свидетелями одного из таких, где победили украинцы. Ну и конечно захотелось тоже попробовать! Наши первые шаги в сторезе. Скажу вам так, когда смотришь на игру в теннис - это кажется легко и красиво, на самом деле, когда сам пробегаешь - физическая нагрузка колоссальная!!!

Какой вид спорта любите вы?", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я в прошлом профессиональная теннисистка) была 7 ракеткой Украины🔥", "Ви прекрасні!!!Я відаю перевагу Йогі)))", "Круто 👏 гарного відпочинку вам".

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