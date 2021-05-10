Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как проводит время на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик стала очень популярной украинской телеведущей, хотя еще и играет в театре и кино. Красотка сейчас отправилась на отдых, откуда регулярно делиться свежими фотографиями в Инстаграм, где за звездой следят сотни тысяч украинцев.

На фото Лилия позировала в красном платье и очках, а в руках держала шляпку. Красотка улыбалась, ходя по мокрому песку без обуви. Фото получилось очень интересным и увлекательным, ведь Ребрик выглядит безупречно.

Фанаты не ставили лайки Лилии и не писали комментарии, как как Ребрик оставила в сторис Инстаграм, где подобных инструментов нет, но обычно звезду без комплимента не отпускают: "Самая красивая телеведущая Украины".

Сообщалось, что актриса и ведущая Лилия Ребрик подала хороший пример.

На снимках Лилия позировала в желтом сарафане с безумным вырезом до бедра и смелым декольте. Мужа и дочек звезда принарядила в наряды такого же цвета - вышел яркий ансамбль. На снимках все четверо искренне улыбались и веселились, гуляя по теннистым аллеям роскошного отеля.

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