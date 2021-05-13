Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала себя на отдыхе, заговорив о празднике

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик стала очень популярной украинской телеведущей. Красотка также снимается в кино и играет на сцене театра. Сейчас Лилия отправилась на отдых с семьей, откуда регулярно делиться новыми фотографиями.

На фото Лилия позировала в красном платье и шляпке. Девушка стояла у берега моря, взявшись одной рукой за животик, а второй потянула бокал к мужу. На другом кадре пара уже сидела вместе, улыбаясь и держа шампанское.

"Не надо ждать повод для праздника. «Просто так» - вот лучший повод!

Обещала рассказать вам об условиях на пляже: лежаков стало значительно меньше, они расположены с соблюдением карантинной дистанции 1.50 метра друг от друга, а еще есть специальные палатки (называются «павильон»). И это вообще очень удобно. Это твое личное пространство, включая сервис", - написала красотка под фото.



"Остановите меня", - добавила Лилия, рассказав о желании постоянно есть.

Фанаты, включая Ольгу Сумскую, поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Фотки вау", "Какие вы классные", "Самого лучшего отдыха", "Обожаю такие семьи", "Сказочные. Супер. Молодцы", "Лилия, как всегда невероятно волшебные".

Сообщалось, что популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик рассказала о новом увлечении.

В этот раз Лилия показала, как они вместе с мужем Андреем Диким играют большой теннис ракетками. Пара в спортивной одежде и в кепках от солнца сфотографирована прямо на теннисном корте.

Напомним, замужняя Лилия Ребрик в отпуске решила побегать на свидания

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