Известная украинская ведущая Лилия Ребрик показала яркий образ в купальнике, поделившись с украинцами своей радостью
Недавно ведущая отправилась отдохнуть под жарким солнцем в Турцию. Как сообщает Politeka.net, она поделилась фото с курорта на своей странице в Инстаграм.
На новом фото ведущая показала себя на фоне моря и песка. Ребрик позировала в стильном пляжном образе. На ней был слитный белый купальник с разноцветным растительным принтом, а также легкая полупрозрачная шаль с таким же рисунком.
Ребрик позировала перед камерой, привстав на цыпочки и подперев бока руками. Ведущая довольно улыбалась, глядя куда-то в сторону. Она также решила послать украинцам небольшой подарок с курорта.
«Сегодня был классный день. Шлю вам лучик солнца. А как вы? Чем занимались? Как день прошел?», - написала знаменитость в подписи к снимку.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Теряем лучших из лучших": остановилось сердце народного артиста Украины, мир кино и театра в трауре
Дочь Пугачевой и Галкина удивила внешностью, похожа не на родителей: «Показалось, что это…»
Уже не взлетят: ВСУ ликвидировали вражескую технику, кадры с места
Полякова в гневе разнесла коллег по сцене: "Никто не позвонил и не поздравил, а Киркоров..."
Ее поклонники тут же отреагировали на этот пост.
«Как водичка в море? Уже тёплая?», «Лиля слишком», «Лилия вы очаровательная», «Я вас уважаю, как талантливую артистку, как человека, но низ слишком вы в первую очередь мама двух ангелов!», «Лилия вы просто супер, люблю ваш настрой всем бы такого позитива, в наше время», «Красавица и не скажешь что имеет 2 детей. Скоро с дочками в клуб будет ходить как старшая сестра», «Какие фотки, ух!», «Мама дорогая Лиля», - пишут люди.
Напомним, Лилия Ребрик показала, с кем и как отметила свое 40-летие в Турции: "Это бомба!".
Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в купальнике устроила жару на пляже, кадры наслаждений.
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик на пляже впечатлила видом даже без купальника: фото в новом ярком образе.