Известная украинская ведущая Лилия Ребрик показала яркий образ в купальнике, поделившись с украинцами своей радостью

Недавно ведущая отправилась отдохнуть под жарким солнцем в Турцию. Как сообщает Politeka.net, она поделилась фото с курорта на своей странице в Инстаграм.

На новом фото ведущая показала себя на фоне моря и песка. Ребрик позировала в стильном пляжном образе. На ней был слитный белый купальник с разноцветным растительным принтом, а также легкая полупрозрачная шаль с таким же рисунком.

Ребрик позировала перед камерой, привстав на цыпочки и подперев бока руками. Ведущая довольно улыбалась, глядя куда-то в сторону. Она также решила послать украинцам небольшой подарок с курорта.

«Сегодня был классный день. Шлю вам лучик солнца. А как вы? Чем занимались? Как день прошел?», - написала знаменитость в подписи к снимку.

Ее поклонники тут же отреагировали на этот пост.

«Как водичка в море? Уже тёплая?», «Лиля слишком», «Лилия вы очаровательная», «Я вас уважаю, как талантливую артистку, как человека, но низ слишком вы в первую очередь мама двух ангелов!», «Лилия вы просто супер, люблю ваш настрой всем бы такого позитива, в наше время», «Красавица и не скажешь что имеет 2 детей. Скоро с дочками в клуб будет ходить как старшая сестра», «Какие фотки, ух!», «Мама дорогая Лиля», - пишут люди.

Напомним, Лилия Ребрик показала, с кем и как отметила свое 40-летие в Турции: "Это бомба!".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в купальнике устроила жару на пляже, кадры наслаждений.

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