Известная украинская актриса Лилия Ребрик показала себя на новом фото

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик стала не только успешной телеведущей в Украине, но и актером театра и кино. У красотки все хорошо сложилось и на личном - ведь она замужем за танцором Андреем Диким, с которым воспитывает двух дочерей. Сейчас все семейство отдыхает в Турции, откуда постоянно все деляться фото.

Так, в этот раз, Лилия опубликовала фотографию, на которой сидела на песке вместе с мужем Андреем. Рядом были дочери, которые сразу можно было и не заметить. Ведь они были закопаны в песок и торчали только головы.

"Секрет идеального отдыха с детьми. Спасибо. Было круто", - написала шутливо Ребрик.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Это точно", "Это из рубрики: не благодарите", "Кто-то: как вы отдыхаете с детьми? Лиля и Андрей: все просто, мы закапываем их в песочке", "Честно скажу, выглядит не очень... Лучше бы замок из песка с детьми построить, чем закапывать детей....((( Извините, это лично моё мнение", "А главное - довольны", "Классная фотка и семья у вас", "смеяться после слова лопата. Лилия только пошутила, ничего больше"

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